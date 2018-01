Das ist der Gipfel! Hier grüßt uns Deutschlands höchster FCN-Fan

Der absolute Gipfel auch für CSU-Landtagskandidat Jochen Kohler. Der zeigte jetzt in Oberbayern Flagge für Franken – und entrollte auf der Zugspitze die FCN-Fahne! Kohler zum MarktSpiegel: ,,Als langjähriges FCN-Mitglied (22 Jahre) und noch längerer Dauerkarten-Besitzer ist es natürlich immer meine Intention, die ruhmreichen Farben unseres Clubs zu präsentieren." Er verrät: ,,So sind bei jedem Urlaub die Clubfahne und der schwarzrote Schal dabei." Kohler weiter: ,,Wenn mir im Oktober der Sprung in den Landtag gelingen sollte, wird es mir Ehre und Verpflichtung sein, im Süden Bayerns und speziell in München unseren Club repräsentieren zu dürfen. Am liebsten natürlich als Erstligist. Mit den aktuellen Verpflichtungen in der Winterpause bin ich guter Dinge, dass das mit dem Aufstieg klappt!"