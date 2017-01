Deutsche Bundesbank wird 60

Über die Geldpolitik hinaus erfüllt die Bundesbank weitere wichtige Aufgaben: Sie ist an der Bankenaufsicht beteiligt, arbeitet für ein stabiles Finanz- und Währungssystem und trägt Verantwortung für einen reibungslosen bargeldlosen Zahlungsverkehr. Außerdem verwaltet die Bundesbank die deutschen Goldreserven und ist dafür zuständig, die Euro-Banknoten und Euro-Münzen in Deutschland in Umlauf zu bringen. Die Bundesbank ist überzeugt, dass das Vertrauen in eine Währung beim Bargeld beginnt und tritt daher uneingeschränkt für dessen Erhalt ein.Im Jubiläumsjahr kommt die neue 50-Euro-Banknote in den Umlauf. Vom 4. April an ergänzt der neue „Fuffziger“ die schon eingeführten 5-Euro-, 10-Euro- und 20-Euro-Banknoten der Europaserie. Die aktuelle Serie enthält zusätzliche und weiterentwickelte Sicherheitsmerkmale. Nach den bisherigen Erfahrungen wird die neue 50-Euro-Banknote schnell den Weg in die Geldbörsen der Bürger finden. Die alten 50-Euro-Banknoten bleiben weiterhin Zahlungsmittel, werden aber nach und nach von der Bundesbank aus dem Verkehr gezogen.Auch fast zwei Jahrzehnte nach der Währungsumstellung tauscht die Bundesbank in ihren Filialen alte D-Mark gebührenfrei in Euro um. Von dieser Möglichkeit wird reichlich Gebrauch gemacht, denn noch immer ist D-Mark-Bargeld im Wert von mehr als 12 Milliarden DM im Umlauf. Ein Teil der D-Mark wird vermutlich nicht zurückkommen, weil das Geld verloren gegangen ist oder aus nostalgischen Gründen aufbewahrt wird.Im Laufe des Jahres feiert die Bundesbank ihr Jubiläum mit Bürgerveranstaltungen. Bei den geplanten Tagen der offenen Tür der Zentrale in Frankfurt am Main und von mehreren Hauptverwaltungen öffnet die Bundesbank ihre Pforten und bietet ihren Gästen ein buntes Programm an Informationen und Unterhaltung. Über die Veranstaltungen und die Termine informiert die Bundesbank rechtzeitig unterwww.bundesbank.de