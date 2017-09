Sieben Spitzenköche sorgten für Gaumenfreuden



NÜRNBERG (nf/pm) - Rund 100 Gäste genossen kürzlich bei der Euro-Toques (gesundes Essen/regionale Produkte) Küchenparty in der Event-Location Servento eine „Symphonie aus Köstlichkeiten“: Sieben Spitzenköche kreierten ein kulinarisch anspruchsvolles 7-Gänge-Menü, dem ein Amuse-Gueule aus Spanferkel „sous vide“ oder gebeizter Thunfisch im Sesam-Mantel mit Sprossen vorausgingen.

Nach dem Gruß aus Küche und der Begrüßung durch Konrad Schultheiß, Generalbevollmächtigter der Schultheiß Projektentwicklung AG, und Jürgen Beyer, Vizepräsident Euro-Toques, wurde dann das kulinarische Feuerwerk gleich in 7-facher Ausführung gezündet. Geschmorte Kalbsbackerl, Zander Tranche, Ochsenschwanz, Asiatisches vom Grill, Rosa Entenbrust, gedünstete Karpfenröllchen und Reh im Quittenmantel – traumhafte Kompositionen. „Die besten Partys finden immer in der Küche statt“, so Konrad Schultheiß. ,,Die Begeisterung für Kochen und Genuss „unplugged“, die wir in der Küche hatten, konnten wir den Gästen an diesem Abend hautnah „servieren“ – und die ersten Rückmeldungen waren überragend“, so Martin Förtsch, Küchenchef des Servento, der an diesem Abend selbst als Euro-Toques-Mitglied auserkoren wurde. „Ich denke einige Gerichte sind seit heute Abend die neuen Leibspeisen des einen oder anderen Gastes.“Der Verein „Euro-Toques Deutschland“ setzt sich auf breiter Ebene für die Erhaltung natürlicher Produktion von Lebensmitteln ein. Ziel des Vereins und seiner Mitglieder ist es, die traditionellen handwerklichen Erzeuger zu unterstützen, Qualitätserzeugnisse zu fördern, die kulinarischen Traditionen und Rezepte Europas zu erhalten und den verantwortlichen Umgang mit Lebensmitteln durch die angeschlossenen Köche zu gewährleisten. Euro-Toques-Mitglieder verpflichten sich per Ehrenkodex zu gesundem Essen unter Bevorzugung saisonaler und regionaler Produkte ohne Beigabe von industriell gefertigten Hilfszutaten.