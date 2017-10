Erfolgswelle: Neue SUV bringen Volkswagen weltweit voran

(ampnet/mue) - Volkswagen hat seinen Pkw-Absatz im September gegenüber dem Vorjahreswert um acht Prozent auf weltweit 593.700 Fahrzeuge gesteigert. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 4,49 Millionen VW an Kunden ausgeliefert – drei Prozent mehr als in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres.

In Europa blieben die Auslieferungen im September mit 158.500 Neufahrzeugen (-1,1%) annähernd stabil. In Deutschland ging die Nachfrage um 8,8 Prozent auf 44.100 Einheiten zurück, zweistellige Zuwächse gab es dagegen in Schweden (+15%), in Polen (+19%) sowie in der Slowakei (+14%). Seit Jahresbeginn verkaufte VW in Europa rund 10.000 Autos weniger als im Vorjahreszeitraum (1.278.300 Einheiten, -0,8%).In Zentral- und Osteuropa erzielte die Marke im zurückliegenden Monat einen Anstieg um 14,4 Prozent auf 22.200 Autos; Treiber dieser Entwicklung ist Russland mit einem Wachstum von 15 Prozent. In Nordamerika legten die Auslieferungen gegenüber September 2016 mit 53.800 Fahrzeugen um 18 Prozent zu. Die Auslieferungen in den USA nahmen dabei um 33 Prozent auf 32.100 Fahrzeuge zu, Kanada kam mit 7.600 Verkäufen auf einen Anstieg von 51 Prozent. Verantwortlich dafür ist die Markteinführung der beiden neuen SUV Atlas und Tiguan Long Wheel Base WB. In Südamerika wurden 37.900 Fahrzeuge an Kunden übergeben, was einem Zuwachs von 84 Prozent entspricht. Wesentlicher Impulsgeber dieser positiven Entwicklung sind Brasilien mit 131 Prozent, Argentinien mit 44 Prozent sowie Chile mit 49 Prozent. Besonders das Kleinwagensegment mit dem Gol und Voyage ist in diesen Märkten gegenüber dem Vorjahr stark gewachsen. Auch in China setzte VW den Wachstumskurs fort: Im größten Markt wurden 310.500 Fahrzeuge an Kunden übergeben, was einen Anstieg von sieben Prozent bedeutet. Der September ist damit der stärkste Auslieferungsmonat in der Geschichte von Volkswagen in China; die Tiguan-Familie war mit 33.700 Auslieferungen und einem Anstieg von 51 Prozent besonders gefragt. Das neue SUV Teramont verzeichnete in seinem dritten Verkaufsmonat 8.600 Auslieferungen.