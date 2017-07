Esel Fridolin fühlt sich pudelwohl

Fridolins Rasse, die Poitou-Esel, sind eine vom Aussterben bedrohte Nutztierrasse. Früher wurden diese Esel als Lasttiere in unwegsamem Gelände genutzt, doch mit der Industrialisierung und dem Ausbau des Straßen- und Verkehrsnetzes verloren sie zunehmend an Bedeutung. Um zu verhindern, dass die zotteligen Tiere aussterben, hat die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. sie in ihr Programm aufgenommen. „Das Arche-Konzept hat zum Ziel, vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen, wie die Poitou-Esel, aktiv zu erhalten und weiter zu züchten“, erklärt Bernhard Hanisch, Leiter des Erlebnisbauernhofs Auhof der Rummelsberger Diakonie.Um in das Projekt aufgenommen zu werden, müssen Höfe zum Beispiel eine artgerechte Tierhaltung und Fütterung gewährleisten und unterschiedliche Tierrassen aufnehmen. Eine externe Kommission überprüft dies regelmäßig. „Der Erlebnisbauernhof ist seit 2015 ein Archehof“, sagt Bernhard Hanisch. Schon ein Jahr vor Esel Fridolin zogen die Turopolje-Schweine Ajax, Mona und Lisa dort ein. Das Besondere an den dreien ist, dass sie gerne schwimmen gehen und auch regelmäßig ein erfrischendes Bad in ihrem eigens dafür angelegten Tümpel nehmen. Ebenfalls auf dem Bauernhof zu Hause sind Pommerngänse, zwei Cröllwitzer Puten sowie Sundheimer Hühner, die Federn auf den Füßen haben.Fridolin hat es geschafft: Sein Fell ist von allen Sägespänen befreit und es kann losgehen zu seinen beiden Kumpels auf die Wiese. Mit gespitzten Ohren tippelt der Esel neben seiner Pflegerin her. Endlich auf der Wiese angekommen, kugelt er sich aber erstmal im Dreck. Das ruft nach einer weiteren Putzeinheit, aber jetzt genießt Fridolin erst einmal die Sonne auf der Weide. Der Poitou-Esel fühlt sich auf dem Archehof pudelwohl.Öffnungszeiten von Ostern bis Oktober:dienstags – sonntags: 10-19 Uhr, montags: geschlossen (außer an gesetzl. Feiertagen)Auhof, Zum Bauernhof 391161 Hilpoltstein