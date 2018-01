Für die ehemalige Miss Nürnberg hatte der Bachelor eine Rose!

REGION (nf) - Sie konnte nicht nur die Miss Bayern Wahl für sich entscheiden, sondern holte sich auch den Titel der Miss Nürnberg: Fitnesstrainerin Janina Weschta (geboren in Augsburg, aufgewachsen in Spanien) hat noch Chancen beim Bachelor Daniel (32, Immobilienmakler)! Doch die Konkurrenz schläft nicht...

Man kann ja zu derartigen Formaten stehen wie man will. Fakt ist, das im Jahr 2017 durchschnittlich 3,11 Millionen Zuschauer an den Bildschirmen dabei waren und verfolgten, wie Sebastian Pannek, Model und Inhaber einer Werbeagentur, am Ende der Staffel Bürokauffrau Clea-Lacy Juhn die letzte Rose überreichte. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte „Der Bachelor" durchschnittlich einen Marktanteil von 12,7 Prozent.(lebt im Landkreis München) bekommt es jetzt mit zwei neuen Ladies zu tun. Eine Premiere übrigens. Während die ersten sieben Damen bereits die Heimreise antreten mussten, bekommen zwei neue Single-Ladys jetzt die Chance, um das Herz von Daniel zu kämpfen. Christina (28, Model aus Koblenz) und Samira (23, Barkeeperin aus München) sind angereist, um ganz neuen Schwung in das Liebeskarussell in Miami zu bringen.