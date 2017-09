Für RTL-Show: Birgit Schrowange steht zu ihren grauen Haaren!

,,This Time Next Year – Heute in einem Jahr" – Birgit Schrowange hat ein Jahr mit Perücke moderiert



PROMIS (pm/nf) - ,,This Time Next Year - Heute in einem Jahr" begleitet die unterschiedlichsten Menschen ein Jahr lang bei der Erfüllung ihres Lebenstraums. Moderator Jan Hahn stellt den Teilnehmern zu Beginn die Frage: Wo siehst Du Dich genau heute in einem Jahr? Vor einem Millionenpublikum machen sie dann ein öffentliches Versprechen, wie sich in einem Jahr ihr Leben verändert haben soll. Die Ziele und Wünsche der Teilnehmer sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst: Es geht darum, Schicksalsschläge zu überwinden, die große Liebe zu finden oder durch eine optische Veränderung das Leben zum Positiven zu wenden.

Sie hat es durchgezogen. Auch Birgit Schrowange war mit dabei, um sich einen langgehegten Traum zu erfüllen und sie versprach: „Heute in einem Jahr werde ich mit grauen Haaren Extra moderieren!“ bevor sie durch die „This Year“-Tür abgeht. Birgit Schrowange (59) „Ich färbe seit weit über 20 Jahren meine Haare. Jetzt wollte ich einfach mal gucken, wie sehe ich überhaupt aus? Und ich wollte allen zeigen: Guckt! Graue Haare können auch bei Frauen attraktiv sein.“ „Man kann sich nicht einfach die Haare grau färben, sondern muss sich die grauen Haare rauswachsen lassen. Diese Übergangsphase ist nicht einfach. Vor allem nicht, wenn man täglich in der Öffentlichkeit steht, deswegen habe ich ein Jahr eine Perücke getragen, um Extra zu moderieren."18.09.17, 21:15 Uhr, Folge 225.09.17, 21:15 Uhr, Folge 302.10.17, 21:15 Uhr, Folge 4