Gebrauchtwagen-Gütesiegel von Skoda

(ampnet/mue) - Skoda startet unter dem Namen Skoda Plus ein neues Gütesiegel für sein Gebrauchtwagenangebot.

Käufer profitieren bei diesem Siegel von einer Gebrauchtwagen- und Mobilitätsgarantie, besonderen Finanzierungs- und Leasingkonditionen sowie einem umfassenden Versicherungsschutz. Weiterer Vorteil: Skoda Plus-Partner nehmen das Altfahrzeug in Zahlung, garantieren ein Umtauschrecht und kaufen den „neuen“ Gebrauchten noch nach Jahren zu einem fairen Preis zurück. Skoda-Mechaniker prüfen zudem jedes eingehende Auto anhand einer Checkliste mit 190 Punkten; die zusätzliche Prüfliste „Optik“ und die hohen Aufbereitungsstandards verleihen dem Gebrauchten einen bestmöglichen Auftritt. Nur Fahrzeuge, die allen Qualitätsvorgaben entsprechen, erhalten das Gütesiegel.Alle Autohäuser, die sich für das neue Angebot bewerben, werden beim Skoda Plus Pre-Audit eingehend geprüft. So muss der Händler stets mindestens 30 Skoda Plus-Gebrauchtfahrzeuge auf einer speziell gekennzeichneten Außenfläche vorhalten, die von Interessierten auch außerhalb der Geschäftszeiten besucht werden kann. Darüber hinaus stellt jeder Partner einen Skoda Plus-Verantwortlichen – dieser betreut den Kunden dann von der Erstbesichtigung über eine Probefahrt bis hin zum Abschluss eines Kaufvertrags. Auf Wunsch erstellt er auch individuelle Finanzierungs- oder Leasingangebote und informiert über Versicherungsoptionen. Auch die Inzahlungnahme des Altfahrzeugs ist bei Skoda Plus möglich.Sollte das Skoda Plus-Gebrauchtfahrzeug nicht gefallen, können Kunden das Fahrzeug innerhalb von zehn Werktagen gegen ein anderes Auto umtauschen. Dabei werden lediglich die Kosten für den Wertverlust und gefahrene Kilometer fällig. Alle Skoda Plus Partner verpflichten sich außerdem, den verkauften Gebrauchtwagen jederzeit zu einem fairen Preis wieder in Zahlung zu nehmen.Durch die enge Kooperation mit „Das Welt-Auto“ bietet Skoda Plus seinen Kunden die gleichen hohen Standards, durch die sich die Gebrauchtwagenmarke von Volkswagen auszeichnet. So können Interessierte einen Skoda Plus-Gebrauchtwagen auch bei teilnehmenden Volkswagen-Partnern prüfen lassen.