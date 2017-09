Gerhard Rießbeck ist der „Künstler des Monats“ September 2017 der Metropolregion

NÜRNBERG/REGION (pm/nf) - Gerhard Rießbeck (Jahrgang 1964, Bad Windsheim) ist der „Künstler des Monats“ September 2017 der Metropolregion Nürnberg. Die Jury des Forums Kultur der Europäischen Metropolregion Nürnberg kürt mit dieser Wahl einen bildenden Künstler, der in der Metropolregion Nürnberg lebt und arbeitet und mit seinen Arbeiten überregionale Anerkennung und Aufmerksamkeit erzielt.

Auch wenn Gerhard Rießbeck das Reisen in exotisch anmutende Gegenden unseres Planeten wie magnetisch anzieht, ist sein Lebens- und Arbeitsmittelpunkt immer wieder sein Zuhause in Bad Windsheim. In seinem dortigen Atelier entstanden Hunderte von Arbeiten, die von Reiseeindrücken und Naturerlebnissen ferner Territorien bestimmt sind. Seine Reiseziele lagen und liegen fern von den touristisch und kommerziell bekanntesten Landstrichen und Naturgürteln unserer Erde. Der Hype, den touristische Hochburgen auf ein Massenpublikum ausüben, hat in dessen Reisegepflogenheiten wenig bis gar nichts verloren.Er sucht die Stille, das Reizvolle. Die Naturgewalten im arktischen Meer faszinieren ihn. Aus seinen tiefgreifenden Eindrücken und Erfahrungen im polaren Eismeer, die er einst als Begleiter wissenschaftlicher Expeditionen machte, zieht er über Jahre hinweg immer wieder neue Aspekte bildnerischen Schaffens. Rießbeck ist im eigentlichen Sinne kein Landschaftsmaler und kein Porträtist, kein Realist und Symbolist, kein Surrealist und kein Illustrator, sondern ein Künstler, der es meisterhaft versteht, die stilprägenden Kunstgattungen der Moderne auf eigentümliche und manchmal subtil gewitzte Art zu durchmischen.Gerhard Rießbeck hat in Erlangen zunächst Theologie studiert und wechselte bald darauf zur Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, wo er bei Prof. Knaupp studierte und 1991 zu dessen Meisterschüler ernannt wurde.Mehr Infos: Biographie und Werkübersicht: http://www.gerhardriessbeck.de/