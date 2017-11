International Pick-up Award für den VW Amarok

(ampnet/mue) - Der „International Pick-up Award 2018“ (IPUA 2018) geht an den Volkswagen Amarok.

Zum zweiten Mal konnte der Amarok nach 2010 nun auch mit der Neuauflage und seinen drehmomentfreudigen V6-Motoren die europäische Jury aus Transport-Journalisten überzeugen. Die Auszeichnung wurde dieser Tage in Lyon auf der größten französischen Transportmesse Solutrans übergeben. Die Jury bewertet den Amarok als den Inbegriff des Themas „work hard, play hard“, einem Kernelement des gesamten Pickup-Segments und umschreibt den Amarok als ein „Arbeitspferd erster Güte“. Besonders hervorgehoben werden in der Urteilsbegründung das klare Design, die großartige Passform und das Finish – kurz: die Verarbeitung.Vom Amarok der zweiten Generation mit V6-Aggregat sind von Januar bis Oktober 2017 bereits 65.200 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert worden, was einem Plus von 13,2 Prozent entspricht.Den IPUA vergibt eine Auswahl der IVotY-Jury („International Van of the Year‘), eine Gruppe renommierter Fachjournalisten aus 25 Ländern, nur alle zwei bis drei Jahre. Sechzehn von ihnen bewerten die nominierten Fahrzeuge nach vorher definierten Kriterien unabhängig voneinander. Der Amarok ist der einzige Pick-up, dem diese Auszeichnung zum zweiten Mal verliehen wurde.