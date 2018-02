ISPO: Tao produziert Laufkleidung in Europa

SPD-Fraktionschef Rinderspacher diskutiert mit Unternehmenschef Peter Fricke



MÜNCHEN/SCHWAIG (pm/nf) - Auf der weltweit größten Sportmesse ISPO München hat der SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Markus Rinderspacher den Stand des mittelfränkischen Laufbekleidungsherstellers Tao aus Schwaig besucht. Mit Unternehmenschef Peter Fricke tauschte er sich dabei über neueste Produktentwicklungen und Trends aus.

Rinderspacher freute sich über die Entscheidung von Tao, komplett in Europa zu produzieren: „Dies ist ein wichtiges Signal. Es geht nicht um möglichst billige Herstellung in Asien, sondern um höchste Qualität, designed in Franken. Seit einem Jahr ist das Unternehmen selbstständig und auf einen vielversprechenden Weg. Ich bin sicher, dass die Zahl von zehn Mitarbeitern bald noch wachsen und der Region Nürnberg zusätzliche Arbeitsplätze bescheren wird.“Mehr als 2.700 Aussteller präsentierten auf dem Gelände der Messe München ihre neuesten Sportprodukte aus Bereichen wie Snowsports, Outdoor, Health & Fitness, Urban und Teamsports.