Jehovas Zeugen laden zu ihrem Kongress ein

Max-Morlock-Stadion | NÜRNBERG - Vom 14. bis 16. Juli 2017 veranstalten Jehovas Zeugen unter dem Motto "Gib nicht auf!" ihren dreitägigen Kongress im Max-Morlock-Stadion (Max-Morlock-Platz 1). Beginn ist jeweils um 9.20 Uhr, das Ende am Freitag und Samstag gegen 17 Uhr und am Sonntag um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.Das Programm zeigt anhand von Vorträgen, Interviews und Videoclips, wie man Lebenskrisen (wie z.B. Krankheit, Tod und Ungerechtigkeit) leichter ertragen kann. Es werden vier Eigenschaften besprochen, die einem helfen, bei solchen Schwierigkeiten nicht aufzugeben.Ein Highlight bildet an allen drei Tagen, jeweils am Nachmittag, der 3-teilige biblische Spielfim mit dem Titel "Denk an Lots Frau". Jesus nahm auf dieses Geschehnis Bezug, als er obige Warnung aussprach (Lukasevangelium Kapitel 17 Vers 32). In dem dreiteiligen Spielfilm wird der Bibelbericht auf die heutige Zeit übertragen und gezeigt, inwiefern die Warnung Jesu heute noch aktuell ist.