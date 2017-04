Joachim Herrmann startet fünften Bayerischen Blitzmarathon gegen Raser

Insgesamt rund 1.900 Polizistinnen und Polizisten sowie 50 Messtechniker der Gemeinden und Zweckverbänden der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an mehr als 1.900 möglichen Messstellen in ganz Bayern. Auch der fünfte Bayerische Blitzmarathon findet im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2020 ,,Bayern mobil – sicher ans Ziel" statt.,,Es geht uns beim Bayerischen Blitzmarathon nicht darum, möglichst viele Autofahrer zur Kasse zu bitten", betont Herrmann. ,,Wir wollen das Problembewusstsein der Autofahrer für zu hohe Geschwindigkeit schärfen. Ziel unserer Aktion ist, bewusst den Fuß vom Gas zu nehmen, am besten dauerhaft."Laut Herrmann ist zu hohe Geschwindigkeit immer noch die Ursache Nummer eins bei schweren Verkehrsunfällen. 195 und damit rund ein Drittel aller tödlichen Verkehrsunfälle gingen 2016 auf Raser zurück (2015: 168). Die Zahl der dabei getöteten Menschen erhöhte sich deutlich um 21,5 Prozent auf 215 (2015: 177). ,,Offenbar sind immer noch zu viele Unbelehrbare unterwegs", beklagt Herrmann. ,,Deshalb werden wir Raser auch dieses Jahr intensiv ins Visier nehmen."Alle Messstellen sind ab sofort im Internet abrufbar, ein besonderes Augenmerk gilt den Rasern auf Landstraßen.