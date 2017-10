Mercedes-Benz GLS ab März als „Grand Edition“

(ampnet/mue) - Ein besonders luxuriöses Interieur mit exklusiver Farbkombination, eine komplett in Leder Nappa ausgeführte Instrumententafel und Holz-Zierelement sowie 20-Zoll-Leichtmetallräder sind Kennzeichen des ab sofort bestellbaren Mercedes-Benz GLS „Grand Edition“.

Kunden haben die Wahl zwischen einem Interieur- und einem Exterieur-Paket, die sich natürlich kombinieren lassen. Die Sondermodelle rollen ab März 2018 zu den Händlern.Zu den Besonderheiten im Innenraum zählt die Farbkombination porzellan / espressobraun, die nur in dieser Edition erhältlich ist. Die Sitze in Designo Leder Nappa besitzen eine exklusive Rautensteppung, Nähte in Mittelbraun und besondere Keder im Budapester Design. Instrumententafel und -oberteil sind ebenfalls in Leder Nappa ausgeführt. Exklusiv ist das offenporige Zierelement Linde Radiant mit hellen Streifen. Serienmäßig sind ferner Ambientelicht und Velours-Fußmatten in Espressobraun.Das Exterieur-Paket besteht aus 20-Zoll-Leichtmetallrädern im 10-Speichen-Design, schwarz lackiert und glanzgedreht. Serienmäßig besitzen die Grand Edition-Modelle entsprechende Plaketten seitlich auf den Kotflügeln.