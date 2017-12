Mercedes-Benz stellt MBUX vor

(ampnet/mue) - Mercedes-Benz wird auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (9.–12.1.2018) erstmals sein völlig neues Infotainmentsystem Mercedes-Benz User Experience (MBUX) vorstellen, das im kommenden Jahr in der nächsten A-Klasse in Serie geht.

Las Vegas ist dabei die Endstation des „Intelligent World Drive“, mit dem Mercedes-Benz automatisierte Fahrfunktionen auf allen fünf Kontinenten getestet hat. Die automatisierten Testfahrten im Großraum Los Angeles und anschließend zur CES konzentrierten sich auf die Bewertung des Fahrverhaltens im dichten Stadtverkehr und auf Highways. Das Erprobungsfahrzeug, das auf der S-Klasse Limousine basiert, wird ebenfalls auf der CES gezeigt.