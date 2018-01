Messe Hochzeitswelt gastiert in Nürnberg

NÜRNBERG (pm/vs) - Am 20. und 21. Januar gastiert die Hochzeitswelt wieder in der Meistersingehalle Nürnberg. Hier finden die Besucherinnen und Besucher alles rund um „den schönsten Tag im Leben“.

Über 50 ausstellende Firmen präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen. 11 Brautmodenstudios und Maßateliers aus der Region bieten eine große Auswahl an Braut- und Herrenmoden sowie Galamoden an. Außerdem gibt es Fotografen, Juweliere, Konditoren, Video und Deko. Das Rahmenprogramm umfasst tolle Brautmodenshows, die von HERZOG Braut- und Abendmode präsentiert werden, sowie Live-Musik. Da die Hochzeitswelt eine Verkaufsmesse ist, könen die Brautpaare alle Artikel und Leistungen vor Ort erwerben und buchen. Dabei locken auch Vorzugs-Messerabatte. Die Organisation liegt in den bewährten Händen des Veranstaltungsservice Franken.Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Alle weiteren Informationen gibt es im Internet.