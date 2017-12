Miss Franken Classic 2018: Der Mädelsabend und ein Hahn im Korb

NÜRNBERG (nf) - Er war der berühmte Hahn im Korb und das stand ihm als Gastgeber auch zu: Adelo Kadir, Chef vom La Cultura in Nürnberg, lud alle Teilnehmerinnen der Miss Franken Classic gestern zum vorgezogenen Nikolaus-Menü ein.

Zum Mädelsabend waren fast alle Teilnehmerinnen der MIss Franken Classic gekommen. Sie ließen die aufregenden Wochen Revue passieren und bekamen von Agentur-Chefin Marie-Luise Cawi Nikolaus-Päckchen mit süßem Inhalt plus einer CD, auf der die Mädchen ihren Laufsteg-Auftritt (Gala-Abend im Maritim) nochmal in Ruhe anschauen können. Marie-Luise Cawi werkelt derzeit übrigens schon an der Miss Franken Classic 2019 - nach der Show ist eben vor der Show! Neu ist, dass es nächstes Jahr eine Model-WG geben wird. Außerdem können sich Interessentinnen jetzt schon bewerben (cawi@cawi-models.com).