Neuer Audi A8! Feser-Graf-Mannen liefern Party mit PS und Promis

NÜRNBERG (mask) – Megacoole Location, gechillte Musik: Volle Hütte im kultigen Museum Industriekultur an der Äußeren Sulzbacher Straße – und auf dem Parkplatz (fast) nur Autos mit vier Ringen. Was da los war? Die lässigste VIP-Party der Woche!

Die Mannen (und Damen) der Feser-Graf Gruppe präsentierten 250 handverlesenen Gästen ihr neues automobiles Schmuckstück: den Audi A8. Mit ihm, so die Ingolstädter, beginnt eine neue Designsprache, eine neue Idee von Bedienung, ein neues Level an Qualität. ,,Willkommen in der Zukunft", war das Motto, unter das Gastgeber Markus Kugler, Geschäftsführer der Feser-Graf Gruppe, den Abend stellte.