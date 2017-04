„Platz für Exzentriker“ – neues Motiv für die Mitmachkampagne der Metropolregion Nürnberg aus Coburg

„Ich habe in Coburg immer viel Unterstützung für meine Projekte gefunden“, sagt Robin heute, inzwischen ein international gefragtes Model mit Wohnsitz Berlin. Nach Coburg, zu seinen Wurzeln, zieht es ihn dennoch immer wieder zurück „Metropolregion Nürnberg, das ist ein extremes Heimatgefühl“, so Robin. Ganz sicher werde er wieder nach Coburg zurückkehren.Das neue Kampagnen-Motiv – aufgenommen in der Pakethalle des alten Coburger Güterbahnhofs – ist in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Coburg entstanden. Dort hat man ein eigenes Motiv gebucht und sich dabei für Robin Höhn entschieden. Bürgermeisterin Dr. Birgit Weber dazu: „Coburg steht für Innovationen und Kreativität ganz nach unserem Motto: Werte und Wandel. Mit der Kampagne „Platz für Exzentriker“ können wir auf die vielfältigen Möglichkeiten unserer Stadt und unserer Wirtschaft hinweisen, dass hier ein Platz für ungewöhnliche und außergewöhnliche Denker ist.“Und Metropolregion-Geschäftsführerin Dr. Christa Standecker sagt: „Sich als ,Platz für Exzentriker‘ zu profilieren – ist das nicht mutig für eine Stadt wie Coburg? Uns als Metropolregion gefällt das sehr. Weil wir behaupten: In der großen Metropolregion Nürnberg findet sich für jedes Lebensmodell Platz!“Die Kultur- und Kreativwirtschaft in der Metropolregion ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Der 2015 veröffentlichte fortgeschriebene Bericht zur Kultur- und Kreativwirtschaft weist einen erzielten Umsatz der Branche von insgesamt 4,3 Milliarden Euro jährlich aus – ein beachtliches Wachstum von rund 13 Prozent seit 2009. Knapp 8500 Unternehmen beschäftigen laut dem Bericht inzwischen knapp 36.000 Erwerbstätige.„Platz für Exzentriker“ ist bereits das vierte Cobranding-Motiv der Mitmachkampagne, weitere 13 Cobranding-Motive, bei denen Unternehmen, Kommunen und andere Einrichtungen ihre Geschichte mit der Metropolregion Nürnberg erzählen, sind bereits für das Jahr 2017 gebucht. Die Kampagne nimmt richtig Fahrt auf: Seit dem Start hat sie bereits über 14 Millionen Menschen erreicht. Rund 10,5 Millionen Sichtkontakte erzielten drei Plakataktionen in den Straßen und auf den Plätzen der Metropolregion Nürnberg. Anfang Mai ist eine weitere Plakat- Aktion in 17 Städten der Metropolregion geplant. Auf Facebook wurden über eine halbe Million Personen erreicht, die Videos auf Facebook und YouTube wurden insgesamt 44.000 Mal angeklickt.