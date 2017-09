Power unter der Haube: Honda Civic Type R mit 320 PS

(ampnet/mue) - Honda erweitert die Civic-Palette jetzt um den 235 kW / 320 PS starken Type R.

Mit dem super optimierten 2.0-VTEC-Turbomotor sprintet der Kompaktsportler in 5,7 Sekunden von Null auf 100 km/h. Außen betonen markante Änderungen an der Karosserie den dynamischen Status, der Innenraum verfügt zusätzlich über auffällige Sportsitze mit roten und schwarzen Akzenten.Das serienmäßige Sicherheitspaket „Sensing“ umfasst unter anderem Kollisionswarnsystem, Spurhalteassistent und eine intelligente, adaptive Geschwindigkeitsregelung. Der Normverbrauch des Fahrzeugs liegt bei 7,7 Litern je 100 Kilometer (CO2: 176 g/km). Auf Wunsch ist der Type R auch in der Austsattungsstufe GT erhältlich, die zusätzlich mit Toter-Winkel-Assistent, Ausparkassistent und Honda Connect mit Garmin-Satellitennavigation aufwartet.