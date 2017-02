Radio Gong hat eine Neue....

Die 25-Jährige kommt aus Heßdorf und wohnt jetzt in Nürnberg. Schon vor fünf Jahren hatte sie ein Praktikum bei Radio Gong gemacht und ging danach für ein Journalismus-Studium nach Ansbach. Die Leidenschaft fürs Radio war aber so groß, dass sie wieder zurückgekehrt ist. Nun ist sie als Wetterfee Sabrina von Montag bis Freitag in der „King Gong Show - vom Aufstehen bis 10“ zu hören: „Ich freue mich riesig darauf, die Gong-Hörer zusammen mit Guido und Martin gemeinsam wach zu rocken und gut gelaunt in den Tag zu bringen.“Morgen-Mann und Programmchef Guido Seibelt ist sich sicher, „dass es uns beiden alten Herren ganz gut tut, wenn im Gong-Rockpit frischer Wind weht. Die größten Gewinner sind aber ganz sicher unsere Hörer im Gongland. Denn Wetterfee Sabrina hält uns zwei alten Hasen auf Zack und bringt die weibliche Seite der „King Gong Show“ nach vorne.“