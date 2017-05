Renault Trafic SpaceClass: viel Raum für VIP und Familie

(ampnet/mue) - Mit dem Trafic SpaceClass präsentiert Renault ein neues High End-Shuttle für professionelle Zubringerdienste und Privatkunden mit Platz für bis zu neun Personen.

In Deutschland wird der Trafic SpaceClass ab Herbst 2017 verfügbar sein – der Hersteller wendet sich an Shuttle-Services und Taxiunternehmen, aber auch an Familien mit Bedarf für ein Fahrzeug, das gehobenen Komfort mit viel Platz und einem variablen Interieur kombiniert. Stolze 50 unterschiedliche Sitzkonfigurationen sind möglich; die Sitze in der zweiten und dritten Reihe wurden auf Längsschienen montiert. Der Trafic SpaceClass lässt sich außerdem in ein mobiles Büro verwandeln: Die Einrichtung umfasst dann drehbare Sitze, einen zusammenklappbaren Tisch sowie verschiedene Staufächer.Äußere Merkmale des Trafic SpaceClass sind der verchromte Kühlergrill, Stoßfänger in Wagenfarbe und das „SpaceClass“-Logo auf den vorderen Kotflügeln. Hinzu kommen Details in Glanz-Schwarz und (ausstattungsabhängig) glanzgedrehte 17-Zoll-Räder.