Schöne Stewardess Julia verzaubert uns bei Heidi Klum!

NÜRNBERG (mask) - Sie ist Stewardess bei Condor. Verzauberte als Miss Nürnberg. Mischte beim ,,Bachelor" mit. Jetzt kommt Julia Prokopy (22) wieder groß ins TV: Bei Heidi Klum und ,,Germany's next Topmodel" (ab 8. Februar, Pro7)!

Julia zum MarktSpiegel: ,,Ich wurde von einer Redakteurin von Pro7 bei Facebook angeschrieben, ob ich Lust hätte, hab mich drauf eingelassen." Wie war's? ,,Die Mädels waren alle super nett, natürlich gab's die eine oder andere Auseinandersetzung, aber das ist ja normal wenn so viele Mädchen 24 Stunden auf engem Raum sind. Der erste Dreh fand schon beim Casting statt, bei dem Michael und Thomas ihre Teams gewählt haben, eine Woche später sind wir in die Karibik zu Heidi geflogen. In Santo Domingo hatten wir am Strand zwei schöne Häuser, eines, in dem Team Schwarz wohnte, in dem anderen Team Weiß." Und wie ist Heidi? ,,Sie war vor der Kamera präsent, dahinter weniger." Julias Fazit fällt gemischt aus: ,,Eine tolle Erfahrung. Ein zweites Mal würde ich aber nicht mitmachen." Und was macht die Liebe? ,,Mittlerweile bin ich schon über vier Jahren Single. Habe leider immer noch nicht meinen Mr. Right gefunden. Ich mache mir aber keinen Druck, irgendwann wird er schon kommen." Gibt's schon neue Projekte? Julia: ,,Ja, es ist einiges in Planung, auch fürs TV. Ich arbeite aber weiter bei Condor als Flugbegleiterin. Ich liebe meinen Job, werde ihn nie aufgeben."