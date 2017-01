Verkehrsbelastung auf Bayerns Autobahnen nimmt weiter zu

Der durchschnittliche tägliche Verkehr hat dort von 146.100 Kraftfahrzeugen im Jahr 2010 auf 153.100 Kraftfahrzeugen im Jahr 2015 und damit um 4,8 Prozent zugenommen. Der Streckenabschnitt mit der höchsten Schwerverkehrsbelastung liegt auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Waidhaus und der Bundesgrenze zu Tschechien. Bei einer Verkehrsbelastung von 14.200 Kraftfahrzeugen täglich liegt der Schwerverkehrsanteil dort bei 41,8 Prozent.Auch das(A3) ist mit einem täglichen Verkehr von 109.700 Fahrzeugen sehr belastet. Der Schwerlastverkehr mit 15,7 Prozent ist höher als bei den anderen stark befahrenen Autobahnen.Herrmann: „Die Zahlen machen deutlich, dass eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Autobahnen, in gleicher Weise sicher aber auch die der Bundes- und Landesstraßen, in den kommenden Jahren zwingend ist. Wir werden die vom Bund bereitgestellten Mittel entsprechend den Erfordernissen in Bayern in die Erhaltung, den Um- und Ausbau sowie die Neubaumaßnahmen zielgerichtet investieren.“ Die jetzt für die Bundesautobahnen vorliegenden Ergebnisse der Zählung aus dem Jahr 2015 bestätigen damit insgesamt die Spitzenbelastungen der früheren Jahre.