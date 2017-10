Nürnberg : Hochschule für Musik |

am 26.November 2017 veranstalten wir den inzwischen 3. workshop für Instrumentalkorrepetition an der Hochschule für Musik in Nürnberg.



Es ist ein öffentlicher, kostenloser Unterricht im Raum 110 ab 13Uhr. Prof.Mara Mednik unterrichtet dabei.



Anmeldung bis zum 20.November bitte richten an:



mariko.takazoe(at)hfm-nuernberg.de