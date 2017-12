7. Jobmesse Nürnberg am 31. Januar 2018 in der Meistersingerhalle

Unter dem Motto „Alle Wege zu Deiner Karriere!“ öffnet die Meistersingerhalle Nürnberg am 31. Januar 2018 zur 7. Jobmesse ihre Türen. Zahlreiche Aussteller halten für die Besucher Informationen für Aus- und Weiterbildungen sowie Studienmöglichkeiten bereit. Unternehmen verschiedenster Branchen stehen für Fragen rund um die Themen Berufseinstieg, Karriere oder berufliche Neuorientierung zur Verfügung. Die Jobmesse findet mit freundlicher Unterstützung von Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly von 10:00 bis 16:00 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenfrei.Die Veranstaltung bietet für Schulabgänger, Absolventen von Universitäten und Hochschulen, Arbeitssuchende, Jobwechsler oder Rückkehrer die ideale Anlaufstelle, um mit Firmen in der Region in Kontakt zu treten. Im Gespräch haben Bewerber die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich persönlich vorzustellen und mehr über Karrieremöglichkeiten zu erfahren. Außerdem vermitteln Fachvorträge und Mitmach-Aktionen einen ersten Eindruck über die Unternehmen. Experten beraten Besucher zudem bei der Gestaltung der Bewerbungsunterlagen und geben hilfreiche Tipps für Vorstellungsgespräche.Für Arbeitnehmer stellt die Jobmesse eine gute Gelegenheit dar, direkt mit mehreren potentiellen neuen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und sich so aufwändige Stellenausschreibungen zu sparen. Gerade für kleinere Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Institutionen ist dieser vereinfachte Bewerbungsprozess von Vorteil. Mit einem gut durchdachten Messeauftritt kann zudem das Firmenimage in der Öffentlichkeit gestärkt werden.Interessenten mit Migrationshintergrund sind bei der Jobmesse ebenfalls gerne gesehen und sollten die Chance nutzen, sich bei regionalen Unternehmen zu informieren und eine Karriere in Deutschland zu starten.Egal, mit welchem Hintergrund: Die Jobmesse bietet für jeden Interessierten die perfekte Gelegenheit, sich beruflich (neu) zu orientieren.Informationen rund um die Jobmesse Nürnberg finden Sie unter: https://www.jobmesse-nuernberg.de und https://www.facebook.com/JobmesseNuernberg/. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!