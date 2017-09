Vortrag von Dr. theol. Ludwig Frambach (Gestalttherapeut, Pastorpsychologe) zum Thema "Albert Schweitzer - die Aktualität der mystischen Ethik der 'Ehrfurcht vor dem Leben'".

Dr. Bernd Deininger, Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie lädt am 5. Oktober 2017 um 19 Uhr in die Eben-Ezer-Kirche ein. Der Abend wird musikalisch mit Werken von Johann Sebastian Bach begleitet. Mit Rainer Bartke am Violoncello und Heidrun Rosenberger am Klavier.

Einlass ist am Freitag ab 18.30 Uhr, in der Eben-Ezer-Kirche (auf dem Krankenhausgelände). Der Eintritt beträgt 10 Euro. Veranstalter ist die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!