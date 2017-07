Alternative zu Auto, Bahn oder Flugzeug: Gruppenreise mit dem Bus

SERVICE (sh/fi) - Egal ob Vereinsausflug oder Firmenfahrt: Beim Verreisen in der Gruppe innerhalb Deutschlands ist die Entscheidung für das richtige Verkehrsmittel oft gar nicht so einfach. Man möchte nicht selber mit dem Auto fahren, für den Flieger ist die Strecke zu kurz und zu teuer und die Zuganbindungen sind auch nicht immer optimal. Insbesondere für kürzere Strecken stehen viele vor diesem Problem. Eine gute Alternative kann in solchen Fällen die Reise mit dem Bus sein. Viele wissen aber nicht, dass man, auch wenn kein Stadtbus oder Ähnliches gerade zu dem Ausflugsziel fährt, trotzdem preisgünstig und vor allem komfortabel mit dem Bus reisen kann. Viele Busvermietungen bieten individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasste Angebote, die sogar direkt online gebucht werden können. Egal zu welcher Zeit, zu welchem Ort und mit wie vielen Reisenden Sie aufbrechen möchten, bei der Busmietung sind der Flexibilität kaum Grenzen gesetzt.

Große Auswahlmöglichkeiten und größte Sicherheit

Individuelle Reisen mit bestem Service genießen

Durch die langjährige Erfahrung im Bereich Busvermietung werden Reisen mit hochwertigen Bussen zu einem Best-Preis ermöglicht und sogar garantiert. Aufgrund des europaweiten Netzwerkes kann zwischen verschieden Bussen gewählt werden. Das Angebot reicht dabei von Business Vans für eine exklusive Beförderung für Ihre VIPs bis zu Doppeldeckerbussen für eine hohe Anzahl an Fahrgästen. Trotz dieses großen Vorteils der besten Konditionen wird die Sicherheit auf keinen Fall vernachlässigt. Durch erfahrenes und geschultes Personal, dass durch regelmäßige Fahrsicherheitstrainings stets gefördert wird, und durch die möglichst sicher ausgestatten und komfortablen Bussen müssen Sie sich, egal ob Sie beispielsweise bei Schnee und Sturm fahren oder einen Kindergartenausflug planen, keine Sorgen um die Sicherheit der Fahrgäste machen. Die möglichen Reiseziele sind allerdings nicht nur auf Deutschland begrenzt. Auch in Europa können Sie fast jeden Ort besuchen, zu dem Sie gebracht werden möchten.Des Weiteren umfasst das Angebot unter anderem die An- und Abreise zu verschiedenen Freizeitparks deutschlandweit oder auch zu Ihren eigenen Events oder Veranstaltungen. Dabei werden nicht nur Fahrzeug und Fahrer bereit gestellt, sondern auch die Planung, Organisation und Konzeption bis ins kleinste Detail sowie die Risikoanalyse bei großen Gästezahlen können inbegriffen sein. Falls Sie eine längere Reise planen oder keinen Zwischenstopp machen können, ist auch ein Catering-Service zusätzlich buchbar. Damit steht Ihnen auf Wunsch ein individuelles Lunchpaket oder auch belegte Brötchen zur Verfügung. Durch das große Netzwerk in ganz Europa sind verschiedene Auswahlmöglichkeiten wählbar, sodass Sie mithilfe einer persönlichen Beratung Ihre ganz eigene Traumreise per Bus mit Ihren persönlichen Anforderungen und Wünschen planen und bequem online buchen können.