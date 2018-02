SERVICE (pl/fi) - Die Spielbank Feuchtwangen kann auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Am Samstag, dem 17. Februar steht eine interessante und größere Veranstaltung im Casino an. Es wird das Chinesische Frühlingsfest gefeiert, bei dem man mit etwas Glück viel gewinnen kann. Wir beschäftigen uns näher mit diesem Event und geben Tipps für Besucher, die sich gerne einen schönen Abend in der Spielbank Feuchtwangen machen möchten. 

Die Spielbank Feuchtwangen: Fakten

Das Chinesische Frühlingsfest in der Spielbank Feuchtwangen

Das Chinesische Frühlingsfest – Warum wird es gefeiert?

Die Spielbank Feuchtwangen und ihr reichhaltiges Angebot

Die Spielbank Feuchtwangen im Kurzüberblick:• Es bietet den Gästen auf etwa 5.000 m² Casino-Spielspaß zum Anfassen• Es sind verschiedene Spiele, Poker und Automaten im Angebot mit dabei• Es finden in regelmäßigen Abständen spezielle Pokerturniere statt• Die besonderen Veranstaltungen finden in der Regel in den Abendstunden statt• Die Spielbank Feuchtwangen selbst öffnet um 15 Uhr• Das Bavarian Stud Poker (dabei wird direkt gegen den Croupier gespielt) wird erst ab 19 Uhr angeboten• Die Spielbank befindet sich außerhalb der Stadt Feuchtwangen• Das Casino ist am besten mit dem Auto zu erreichen• Von den Gästen der Spielbank wird eine gepflegte Kleidung erwartet• Das Mindestalter für einen Besuch des Casinos beträgt 21 Jahre• Der Eintritt kostet 2,50 Euro• Laut Informationen von spielbanken.net über das Casino Feuchtwangen ist das Ablegen des Jackets auch am Pokertisch nicht gestattetBeim Chinesischen Frühlingsfest in der Spielbank Feuchtwangen erwartet alle Gäste freier Eintritt. Darüber hinaus erhalten alle Besucher einen kleinen Glückskeks, mit dem man dem Glück auf die Sprünge helfen kann und ein rotes Glückskuvert. In dem besonderen Kuvert befinden sich drei Jetons, die man an den Spieltischen einsetzen kann. Sie können mit den speziellen Jetons aber auch am Glücksrad drehen. Wer sich gerne kulinarisch verwöhnen lassen möchte, hat auch die Möglichkeit, die Jetons für einen Häppchenteller aus der Gastronomie einzusetzen und kann es sich so gut gehen lassen. Außerdem möchte die Spielbank Feuchtwangen darüber informieren, dass in der gastronomischen Einrichtung dem Thema entsprechend zwei asiatische Tagesgerichte an diesem Abend im Angebot stehen werden. Hier werden zahlreiche Gäste erwartet, die es sich bei stilvollem Ambiente schmecken lassen möchten. Das Chinesische Frühlingsfest beginnt amDas Chinesische Frühlingsfest wird auch als Chinesisches Neujahrsfest bezeichnet. Dabei stellt es das wichtigste traditionelle Fest in China dar und wird regelmäßig mit großer Freude gefeiert. Das Frühlingsfest wird gefeiert, um einem Jahr harter Arbeit zu gedenken. Man erholt sich am liebsten in der Familie und alle kommen zusammen. Es wird sich viel Glück und Erfolg fürs kommende Jahr gewünscht. Genau genommen ist Neujahr bei den Chinesen am 16. Februar. In der Spielbank wird dieses wichtige Ereignis in diesem Jahr am Samstag, den 17. Februar gefeiert. Dabei können alle Gäste einen schönen Abend mit kulinarischen Genüssen aus China erleben und jede Menge Spaß beim Spielen haben.Auf einer Fläche von insgesamt 700 m², was in der Spielbank Feuchtwangen das „kleine Spiel“ umfasst, stehen den Besuchern etwa 220 verschiedene spannende und interessante Spielautomaten zur Verfügung. Außerdem hat man als Gast des Casinos die Möglichkeit, es sich im Restaurant gut gehen zu lassen. Aber auch Barfreunde kommen in der Spielbank nicht zu kurz. Wichtig ist zu wissen, dass an den Bars in der Spielbank Feuchtwangen nicht geraucht werden darf.