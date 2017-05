Alle, die etwas für ihre „grauen Zellen“ tun möchten, sind zu einem zweiten Gedächtnistraining-Schnupperkurs ins Heilig-Geist-Spital eingeladen. An fünf Nachmittagen wird dort jeweils mittwochs in einer kleinen Runde locker und unterhaltsam das Gehirn trainiert. Beginn ist am 10. Mai um 16.30 Uhr in der Konrad-Groß-Stube.