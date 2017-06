Patientenveranstaltung Kardiologie in Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung sprechen zahlreiche Referenten der Medizinischen Klinik über Themen rund um das Herz. Der Vortragsabend findet in der Eben-Ezer-Kirche am Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg, im Rahmen der Vortragsreihe "Ihrer Gesundheit zuliebe!" statt.