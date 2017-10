Kostenlose Telefonhotline für Menschen mit Herzproblemen

Hier gibt es Hilfe

Der Patient kann im fortgeschrittenen Stadium beispielsweise Atemnot oder ein rasches Nachlassen der Leistungsfähigkeit verspüren. Zunächst treten die Beschwerden nur bei körperlicher Aktivität auf, später auch in Ruhe. Zudem kann sich das Blut vor dem Herzen stauen und zu Wassereinlagerungen unter anderem in den Beinen führen. „Patienten bemerken diese Ödeme eventuell durch ein erhöhtes Körpergewicht oder dadurch, dass Socken an Knöchel oder Schienbein lang sichtbare Abdrücke hinterlassen“, so Dr. Schenkel. Auch vermehrter nächtlicher Harndrang kann ein Anzeichen sein.Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) berät jedermann neutral und kostenfrei unter der Nummer 0800/011 77 22. Die Hotline ist an folgenden Tagen erreichbar: Montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr sowie samstags von 8 bis 18 Uhr.