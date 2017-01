Malteser starten neuen Pflegekurs: Lehrgang beginnt am 7. März 2017

Dass dafür auch theoretische Kenntnisse überaus hilfreich sind, betont Ausbildungsleiterin Barbara Porst. "Im Rahmen unserer Ausbildung zur Schwesternhelferin und zum Pflegediensthelfer lehren wir die Grundlagen der Pflege.“ Die Malteser vermitteln Kenntnisse in Anatomie und Physiologie sowie in Gesundheits- und Krankheitslehre. Außerdem erwerben die Teilnehmer Fertigkeiten der Grundpflege wie Hygiene, Prophylaxen, Lagern, Krankenbeobachtung und Hilfe bei der Ernährung.Diese werden in einem 80-stündigen Praktikum im Anschluss an die theoretische Ausbildung vertieft. Ein Erste-Hilfe-Kurs ist ebenfalls Bestandteil des Lehrganges. Dieser beinhaltet den Umgang mit einem Defibrillator. Der 90-stündige Lehrgang qualifiziert die Teilnehmer, examiniertes Personal in Sozialstationen und Pflegeheimen zu unterstützen. Somit ist der Lehrgang auch für nichtexaminiertes Pflegepersonal geeignet, das bereits in der Pflege tätig ist und sich fortbilden möchte. „Die Ausbildung findet berufsbegleitend an zwei Abenden in der Woche statt sowie samstags ganztägig. Und ermöglicht es Angehörigen wie auch Pflegekräften, die bereits aktiv pflegen, teilzunehmen. „Viele Menschen wollen Pflegebedürftige zuhause oder in Einrichtungen betreuen, haben aber Angst, etwas falsch zu machen. Diese Angst nehmen wir ihnen durch diesen Kurs“, sagt Porst.Der Lehrgang kostet 490 EUR. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 21. Februar 2017. Der Kurs beginnt am 7. März 2017. Nähere Informationen und Anmeldung bei Barbara Porst, Malteser Hilfsdienst e.V., Hafenstr. 49, 90451 Nürnberg, Telefon 09 11 / 9 68 91 - 23 oder Barbara.Porst@malteser.org