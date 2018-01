Neuer Buchhaltungskurs für Arbeitsuchende ab dem 23. Februar

NÜRNBERG (pm/vs) - Für den Lehrgang „Buchhaltungskraft“, der am 23. Februar 2018 bei der Nürnberger Sabel Akademie beginnt, sind noch Plätze frei.

Der Kurs besteht aus den zweimonatigen Modulen „Finanzbuchhaltung mit DATEV und Lexware“ sowie „Lohn- und Gehaltsbuchhaltung mit DATEV und SAP“ und dem ein-monatigen Modul „EDV in der Praxis“ sowie einem anschließenden Praktikum. Geeignet ist der Lehrgang „Buchhaltungskraft“ für Kaufleute mit Berufsabschluss sowie für Teilnehmer ohne kaufmännischen Berufsabschluss jedoch mit kaufmännischen Vorkenntnissen. Auch Wiedereinsteiger/innen in den Beruf können an dem Kurs teilnehmen. Die Lehrgangsgebühren können - bei entsprechender Voraussetzung – von der Agentur für Arbeit beziehungsweise den Jobcentern mit einem sogenannten Bildungsgutschein zu 100 Prozent übernommen werden. In Einzelfällen (nach Rücksprache mit dem Arbeitsvermittler/in) ist der Lehrgang „Buchhaltungskraft“ auch in Teilzeit-Unterricht (Unterrichtszeiten: täglich von 8 Uhr bis 12.15 Uhr) möglich. Die Sabel Akademie befindet sich unmittelbar in der Nähe vom Hauptbahnhof Nürnberg.Weitere Informationen zu dieser Weiterbildung erhalten Interessenten von der Nürnberger SABEL Akademie per E-Mail akademie-nbg@sabel.dcom oder telefonisch unter 0911/2 30 71-30.