So gut sind die Englischkenntnisse der Deutschen

SERVICE (ri/fi) - Der EF English Profiency Index stellt alljährlich das weltweit größte Ranking von Nationen nach ihren Englischkenntnissen auf. Nahmen daran 2015 noch 70 Länder teil, so waren es 2017 bereits 80. Wie Deutschland dabei abgeschnitten hat und woran es den Deutschen in ihren Englischkenntnissen noch am meisten hapert, verrät der folgende Artikel.

Die Ergebnisse des EF English Profiency Index

Bessere Englischkenntnisse der Deutschen seit 2015

Wie die Deutschen ihr Englisch verbessern

Für 2017 konnte der EF English Profiency Index (kurz EF EPI) den Europäern im Vergleich zu Asien die besseren Englischkenntnisse bescheinigen. Das europäische Land mit den besten Englischkenntnissen waren dabei die Niederlande, gefolgt von den skandinavischen Ländern Schweden, Dänemark und Norwegen. Platz 5 konnte Singapur für sich beanspruchen und lag damit noch vor Finnland, Luxemburg und Südafrika. Die Deutschen belegten immerhin noch Platz 9 und waren somit den Österreichern auf Platz 10 überlegen. Zwar ist dies immer noch keine Glanzleistung, doch im Vergleich zu den Vorjahren zumindest eine Verbesserung.Bereits seit 2015 bescheinigte der EF EPI den Deutschen leicht verbesserte Englischkenntnisse im Vergleich zu 2014, jedoch kann Deutschland wie bislang mit den skandinavischen Ländern kaum mithalten. Dabei gibt es jedoch auch in den einzelnen Bundesländern erhebliche Unterschiede. Während dabei Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Sachsen-Anhalt am schlechtesten abschneiden, können Hamburg und Bremen mit sehr guten Englischkenntnissen überzeugen – dicht gefolgt übrigens von Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern.Konnte man in der Vergangenheit bislang die mangelnden Sprachkenntnisse der neuen Bundesländer darauf zurückführen, dass sie kein Englisch als Schulfach hatten, sagt Niklas Kukat, Geschäftsführer von EF, dass vor allem die Jugendlichen beim Englischerwerb durch neue Medien noch besser gefördert werden könnten. In Bayern, aber auch Nordrhein-Westfalen laufen zu diesem Zweck Pilotprojekte, um Englisch mit dem iPad zu unterrichten. Allerdings müssten sich diese Methoden nun deutschlandweit durchsetzen.Studien konnten zeigen, dass die Deutschen dem Internet sehr aufgeschlossen gegenüberstehen, wenn es darum geht in Englisch Online Kursen die Sprachkenntnisse zu verbessern. So darf es auch nicht verwundern, dass Online-Kurse für Englisch bei den Deutschen sehr beliebt sind. Doch auch Apps wie Babel oder Übersetzungsprogramme werden gerne einmal genutzt, um sich auf eine Urlaubsreise vorzubereiten oder im