Veranstaltung im Rahmen der World Continence Week

Das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum am Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg lädt im Rahmen der World Continence Week zur Patientenveranstaltung am Samstag den 24. Juni in die Eben-Ezer-Kirche ein. Die drei Fachrichtungen Urologie, Chirurgie und Gynäkologie informieren rund um die Themen Harn- und Stuhlinkontinenz sowie Beckenbodenschwäche.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Der Eintritt ist frei.