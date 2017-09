Vortrag. Die heilende Kraft der göttlichen Liebe

Nürnberg : Presseclub |

Eine geistige Antwort auf Hass und Terror



Weltweit suchen die Menschen nach Antworten auf Hass und Gewalt. Sind wir terroristischen Aktionen hilflos aufgeliefert? Vortragende Ulrike Prinz sagt: "Nein. Wenn wir Gott als göttliche Liebe verstehen, können wir uns an diese Liebe um Hilfe wenden und Gottes heilende und befreiende Kraft fühlen, auch in Situationen, die aussichtslos erscheinen."



"Es sind die universal gültigen Gesetze der göttlichen Liebe, die für jeden Menschen verfügbar sind" sagt Prinz. "Auch Sie können sich an die göttliche Liebe wenden - in Gefahrensituationen, um Frieden und auch Gesundheit in Ihrem Leben zu erleben." Die Ideen aus Prinz` Vortrag basieren auf der Bibel, besonders auf den Lehren von Christus Jesus, und auf dem Buch Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift von Mary Baker Eddy.



Ulrike Prinz wuchs in Hamburg auf. Sie ist sehr an anderen Kulturen interessiert und reiste viel in Ostafrika. Ihre Erlebnisse dort während des Bürgerkriegs in Uganda und eine beabsichtigte Bahnentgleisung in Tansania veranlassten sie dazu, sich völlig auf Gebet zu verlassen, um dadurch Stabilität und Freiheit zu erlangen. Als Mitglied des Vortragsrates der Christlichen Wissenschaft spricht Prinz weltweit über die geistigen Gesetze hinter wissenschaftlichem Gebet.