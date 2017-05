Vortragsreihe "Ihrer Gesundheit zuliebe!"

Die Behandlung von gutartigen und bösartigen Enddarmleiden in einem spezialisierten Zentrum - darüber spricht Dr. med. Manfred Strauß, Oberarzt der Klinik für Allgemein-und Visceralchirurgie sowie Stellvertretender Leiter des Koloproktologischen Zentrums am Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg am Mittwoch, den 21. Juni 2017 von 17 bis 18.30 Uhr in der Eben-Ezer-Kirche (Stadenstraße 68, nahe dem Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg). Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Eintritt ist frei.