Weihnachtsessen: Das isst Europa an Weihnachten

SERVICE (sm/fi) - Endspurt: Nur noch zehn Tage bis Weihnachten? Dabei gibt es bis dahin noch so viel zu erledigen. Letzte Weihnachtsgeschenke müssen besorgt und hübsch verpackt werden, der Christbaum muss aufgestellt und geschmückt werden und auch das Weihnachtsessen für die ganze Familie will geplant sein.

In vielen Familien gibt es ein traditionalles Weihnachtsgericht, das von Jahr zu Jahr wieder auf den Tisch kommt. Dabei unterscheiden sich die Vorlieben der Menschen in Europa doch recht deutlich. Das Leibgericht der Deutschen an Weihnachten ist eindeutig die Weihnachtsgans. Doch was gibt es eigentlich in anderen europäischen Ländern? Das zeigt die folgende Infografik: