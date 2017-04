Workshop Hund zieht an der Leine.

Ihr Hund zieht an der Leine und Sie haben schon viel ausprobiert dies zu unterbinden?Sie möchten erreichen, dass Ihr Hund nicht mehr an der Leine ziehen muss?In einem kurzen Theoretischen Teil werden wir mit Ihnen erarbeiten warum der Hund an der Leine ziehen muss, da die Ursache für dieses Verhalten sehr unterschiedlich sein kann.Schreibunterlagen werden gestellt.Teilnehmerzahl auf 10 begrenzt:Pro Teilnehmer ein HundPreis: 50€Anmeldung unter: info@muhz.deWeitere Infos zum Workshop unter: Tel. 0911 2123858Preis: 50 EuroBeginn: 11:00 UhrOrt: Nürnberg