12. Nachbarschafts-Flohmarkt

Er steht wieder vor der Tür, der alljährliche Nachbarschafts-Flohmarkt in Schwarzenbruck, heuer zum inzwischen 12. Mal.



Er findet statt am Sonntag, den 7. Mai von 9 bis 15 Uhr, inzwischen nicht nur in der Poststraße.



Im letzten Jahr haben auch ein paar Anwohner der benachbarten Sandäckerstraße das erste Mal mitgemacht, und auch für dieses Jahr sind wieder einige Anmeldungen für die Teilnahme eingegangen.



Von der Poststraße kommend über die Flurstraße rüber gibt es einen kleinen Durchgang, welcher nach einigen Metern direkt zum „Garagenhof Am Kirchbühl“ führt. Auch dort werden heuer von Anwohnern erstmals ein paar Flohmarkt-Tische in und vor den Garagen aufgestellt.



Der Kärwaverein Schwarzenbruck (KVS) wird auch dieses Jahr wieder seinen Grill und Schanktisch in der Poststraße aufstellen und leckere Bratwürste, Bier und alkoholfreie Getränke anbieten. Nach der unerwartet großen Nachfrage letztes Jahr wird heuer der Vorrat etwas größer sein.



Aus Rücksicht auf die umliegenden Anwohner werden die Autofahrer gebeten, ihre PKW am Parkplatz am Plärrer abzustellen, von dort sind es nur wenige Gehminuten zu den Flohmarktständen.



Das Organisationsteam und alle teilnehmenden Nachbarn und Anwohner freuen sich auf zahlreiche Besucher, Interessenten und Käufer und auch auf viele nette Gespräche und Unterhaltungen, denn auch beim diesjährigen Flohmarkt gilt: Trödeln und plaudern - wir freuen uns auf Sie!