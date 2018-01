17. Fahrradflohmarkt der AGENDA21

Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn findet der 17. Fahrradflohmarkt „Von Privat an Privat“ der AGENDA21 am Schwarzenbrucker Plärrer am

Sonntag, 18.3.18

von 14 – 16 Uhr statt.



Mit dabei ist auch wieder Herr Wittek von der Radlwerkstatt Lindelburg – Voranmeldungen sind möglich unter: 09183-3658.

Die Schwarzenbrucker Tafel verwöhnt wieder alle mit Kaffee und Kuchen.

Musikalisch werden uns Martina und Peter Schleicher begleiten - mit Basso double - klassische und jazzige Musik.

Wir freuen uns, Sie alle recht herzlich begrüßen zu können zum Frühlingsbeginn.

Weitere Infos entnehmen Sie dem nächsten Mitteilungsblatt und der Tagespresse.

Und auf: www.agenda21-schwarzenbruck.de

Tanja Holl, AGENDA21