50 Jahre SV Schwaig Volleyball - Große Sause mit Festzelt/DJ und Beachvolleyball am 8. Juli

Schwaig: Sportzentrum Schwaig | Die erfolgreiche Abteilung der Volleyballer des SV Schwaig feiert in diesem Jahr ihre Gründung 1967 unter dem Motto „50 Jahre Volleyball in Schwaig – unvergesslich gelb“. Besonderes Augenmerk fällt dabei auf die Feier im Sommer auf dem Vereinsgelände.



Von 10 Uhr bis Mitternacht

Jubel und Trubel, ein Festzelt, ein heiteres Beachvolleyball-Turnier für alle, spielende Kinder, Essen und Trinken – die rund 250 Volleyballer des SV Schwaig feiern ihr 50-jähriges Abteilungsbestehen mit Pauken und Trompeten: Am Samstag, 8. Juli 2017 findet auf dem SVS-Vereinsgelände am Mittelbügweg ab 10 Uhr die für alle öffentliche „Zentralfeier“ des Jubiläumsjahres statt (auch bei Regenwetter).Eingeladen sind nicht nur, im Allgemeinen, die Fans, Medien, Sponsoren und Gönner der Abteilung. Sondern auch Schwaigs Einwohner sowie – im Speziellen – Teams, die sich für ein Spaß-Beachvolleyball-Turnier begeistern können.Um 10 Uhr beginnt zunächst dieses Beachturnier für maximal acht, jeweils vierköpfigen Jedermann-Teams (Anmeldung dazu über die Mailadresse volleyball@sv-schwaig.de, wer zuerst meldet, „mahlt zuerst“).Die Siegerehrung und zwei, drei kurze Festreden finden ab 18 Uhr statt – ohnehin ein Zeitpunkt, an dem das Festgeschehen auf dem Gelände (bei hoffentlich gutem Wetter) in vollstem Gange sein sollte. Die Volleyballer bereiten Aktivitäten für Kinder vor; am Nachmittag eröffnen die Kuchentheke, später die Bar und die Grills. Für Leib und Wohl (gegen Kostenbeteiligung) ist also gesorgt. Um Mitternacht endet die Feier, anlässlich derer viele Neugierige auch u.a. Spieler der Bundesliga-Herren-Mannschaft des SVS persönlich kennenlernen können.Gegründet wurde die Abteilung SVS im Übrigen am 16. November 1967. Mittlerweile spielen rund 250 Mitglieder Volleyball; der größte Erfolg der Abteilungsgeschichte konnte unlängst mit der Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga erzielt werden. Finanziell unterstützt werden die Schwaiger zu einem Großteil vom „FörderNetzWerk“ aus 15 lokalen und regionalen Unternehmen, dessen Schirmherr Landrat Armin Kroder ist.Dr. Thomas LappeLeiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit SV Schwaig VolleyballZum Teamfoto:Auch das erfolgreiche Zweitliga-Team und Vereinschef Bernd Hufnagel feiern mit. (Foto: Ulf Siefker)