AGENDA21 Kino in Schwarzenbruck "Taste the waste"

Eigentlich ist genug für alle da. Mit dem Essen das wir in Europa und Nordamerika wegwerfen könnten alle Hungernden der Welt dreimal sattwerden. 50 Prozent aller Lebensmittel werden weggeworfen:Schon auf dem Feld,in den Großmärkten,in den Supermärkten und beim Endverbraucher.. Das sind allein in der EU 90 Millionen Tonnen .Jeder Bundesbürger wirft jährlich im Schnitt 81,6 kg Lebensmittel weg. Zwei Drittel davon wären prinzipiell noch essbar.

Darüber sollten wir alle einmal nachdenken. Die Devise heißt: Wertschätzung statt Verschwendung.

Sehen sie diese schonungslose Doku über die verheerende globale Lebensmittelverschwendung.

Wir zeigen den Film „Taste the waste“

am 10.11.2017

um 19 Uhr

im evangelischen Gemeindehaus Schwarzenbruck

als Gemeinschaftsaktion der Agenda 21 Schwarzenbruck mit der evangelischen Kirchengemeinde Schwarzenbruck.

Unbedingt anschauen und sich Gedanken machen.