Baby - und Kinderbasar nach Größen sortiert

Unser beliebter Baby- und Kinder Secondhand Basar findet wieder statt.

Am 18.03.2017 von 9.00-12.00 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum im Steinbruchweg 43 a in 90607 Rückersdorf.

Es handelt sich um einen nach Größen sortierten Kommisionsbasar, Sie können in Ruhe stöben und zahlen dann nur einmal an der Kasse.

Für's leibliche Wohl ist gesorgt mit Kuchen / Torten / Brezeln und Getränken.

Wir haben :



* Bekleidung von Größe 44 - Größe 176

* Autositze und Babyschalen

* Kinderwagen und Buggys

* Fahrräder/ Dreiräder/ Roller usw.

* Spielzeug und Spiele

* Bücher / CD's / DVD's / Videospiele

* Schuhe

* Babyzubehör

* Umstandskleidung uvm......



Verkaufslisten ( je 50 Artikel ) gibt es gegen eine Gebühr von 1,50 € im Eingangsbereich des evangelischen Kindergarten ( Steinbruchweg 43 a in Rückersdorf ) an folgenden Tagen:



Montag: 13.02.2017 08.00 - 10.00 Uhr

Mittwoch: 15.02.2017 15.00 - 17.00 Uhr

Freitag: 17.02.2017 08.00 - 09.30 Uhr



Infos unter : 0911/8927070, 0911/9505646 oder 0151/41879990