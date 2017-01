Baby- und Kinderwarenbörse der BRK Bereitschaft Winkelhaid

Am Samstag, 14. Oktober 2017, öffnen sich von 9 bis 12 Uhr die Tore der Schule in Penzenhofen, um gebrauchte Herbst- und Winterbekleidung für Ihre "Kleinen" günstig einzukaufen. Alle Artikel werden nach Art und Größe sortiert. Es werden aber auch Reisebetten, Spiele, Spielsachen, Bücher, Kinderwägen, Fahrräder und zahlreiches Baby-Zubehör angeboten. Nicht im Angebot sind: Umstandsmode, Hygieneartikel und Unterwäsche.



Vor, während und nach dem Einkauf werden Sie wieder mit Kaffee, Kuchen und Wienerle verwöhnt.



Neue Verkäufer nehmen wir derzeit nicht auf.



Die Baby- und Kinderwarenbörse findet statt im:

Schulhaus Penzenhofen

Penzenhofener Str. 19/Ecke Sportparkstraße

90610 Winkelhaid

Weitere Infos zur Börse finden Sie im Internet unter www.babywarenboerse.de und am Infotelefon unter der Nummer 09187 97 40 110.