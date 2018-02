Beatrice Kahl feat. Svenja Schmidt groovt am 9. März in der Schwarzenbrucker Bürgerhalle

Karten (€ 15.-/für KulturNetzwerk-Mitglieder € 13.-) gibt es in der Gemeinde-Kasse, der Gemeinde-Bücherei und der Christophorus-Apotheke. Online über die homepage der Gemeinde und per e-mail unter bf.schneider@kabelmail.de. Das KulturNetzwerk und Béatrice Kahl und ihre Band freuen sich sehr auf ein volles Haus und einen wunderbaren Abend in Schwarzenbruck.Das nächste Highlight in der Bürgerhalle findet am 12. April statt: Sebastian Köchig singt Lieder von Georg Kreisler (z.B. Tauben vergiften im Park …) - und er macht dies so einzigartig, dass man auch diesen Abend nur empfehlen kann.