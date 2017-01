Begegnung in Bewegung - Tanzen verbindet!

So lautet das Motto für den Frauen-Tanz-Nachmittag des Unterstützerkreises Schwaig-Solidarisch. Damit verbunden ist die herzliche Einladung an alle Frauen in Schwaig und Behringersdorf aus aller Welt.Eine Handvoll tanzbegeisterter Frauen des Unterstützerkreises Schwaig-Solidarisch organisiert

am Samstag, dem 04.03.17 von 14 bis 17 Uhr im

Katholischen Pfarrsaal, Moritzbergstrasse 16, 90571 Schwaig

ein buntes Programm mit Tänzen

„in Bewegung von den Füßen bis zum Kopf“, Kreistänzen, Tanzen wie es gerade dem Gefühl entspricht, tanzen wie es uns gefällt, tanzen nach Musik und Schrittfolgen aus aller Welt. Das Programm gestalten erfahrene Tänzerinnen, Tanzlehrerinnen, Frauen aus Schwaig, Behringersdorf und dem Kreis unserer Gäste, den Flüchtlingsfamilien.Neben der Begegnung in Bewegung in gemütlicher Atmosphäre ist Zeit und Raum, sich kennen zu lernen, aufeinander zuzugehen Gespräche und regen Austausch. Für Kuchen und Herzhaftes sorgen die Organisatorinnen, die Getränke sponsert unsere Gemeinde Schwaig. Herzlichen Dank an Frau Thurner. Den Raum stellt die Katholische Kirchengemeinde kostenfrei zur Verfügung, auch dafür ein herzliches Danke.Wir freuen uns sehr auf eine rege Beteiligung aus der ganzen Gemeinde, gerne auch Freundinnen und Bekannte, die unsere Begeisterung für Tanz und Begegnung teilen. Interessant bewegte Stunden warten auf uns!