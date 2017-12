Benefizkonzert am 14. Dezember in der Bürgerhalle ein toller Erfolg

Diese Ziegelsteine wurden individuell beschriftet und - Stein für Stein - zu einer doch sehr beachtlichen Spendenwand aufgebaut. Mit der sehr intensiven Vorarbeit beim Verkauf der Ziegel schon vor der Veranstaltung und mit der tollen Unterstützung der Konzert-Besucher wurden insgesamt Ziegel für € 4.160.- verkauft. Dies ist ein wirklich tolles Ergebnis. Und das Schwarzenbrucker Christkind hat beim Verkauf der Ziegel auf dem Konzert noch zusätzlichen weihnachtlichen Glanz verstrahlt. Die fleissigen Helferinnen des KulturNetzwerks Schwarzenbruck haben den Verkauf von Getränken und Speisen übernommen - der Erlös geht natürlich auch in dieses Projekt. Im Rückblick für die Veranstalter sehr sehr viel Arbeit mit einem tollen Spenden-Erfolg, der zu 100% direkt in den Bau einer weiteren Schule in Nepal geht. Geben ist seliger denn nehmen - dies hat Schwarzenbruck an diesem Abend und im Vorfeld dieser Veranstaltung eindrücklich gezeigt. Danke allen Spendern, die auf der homepage des KulturNetzwerkes neben der Bildergalerie zu finden sein werden.