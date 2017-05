Bestes Wetter in Schwarzenbruck am 10. Mai: war wohl wieder MondscheinMarkt

Juri Gagarin’s erstem Flug in den Weltraum, dem Bau der Berliner Mauer, dem Vietnamkrieg und der Friedensbewegung weltweit, der Flowerpower-Bewegung, der Kulturrevolution in China, dem Sechstagekrieg in Nahost, der ersten Mondlandung, dem Woodstock-Festival, der Ermordung JFKs und natürlich besonders guter handgemachter Musik. Und dieses musikalische Manifest wurde von den SIXTIES GENERATION aus Würzburg auf die Bühne gerockt. Alles, was die 60er-Jahre musikalisch so zu bieten hatten, konnten die Besucher dieses MondscheinMarktes live - so richtig live mit viel Tanz - erleben. Doch bevor die Band loslegte, heizten THE CHILI ROCKERS aus Amberg und Berg so richtig ein. Die Rock’n Roll-Tanzgruppe zeigte vor der Bühne ihr großartiges Repertoire - das Publikum war restlos begeistert von dieser Darbietung. Und so war es wieder ein MondscheinMarkt wie all die Anderen davor: besonders und einzigartig.Zu erwähnen ist auch das reichhaltige Angebot in den Buden: von FischWeggla zur asiatischen Küche, von Waffeln zu Crépes, von Bowle zu Bio-Wein, von 3-im-Weggla zu Schmalzbroten - Danke allen, die so jeden MondscheinMarkt auch zu einem kulinarischen Erlebnis machen. Und wie immer ein großes Danke dem Bauhof, dessen MondscheinMarkt-Team engagiert und effizient dieses monatliche Ereignis möglich macht.Die unglaublich vielen Besucher aus Schwarzenbruck und den Nachbar-gemeinden setzen in diesen rauen populistischen Zeiten mit ihrem Besuch ein klares Zeichen für ein friedliches und frohes Miteinander.Wie Sepp Herberger schon sagte: nach dem MondscheinMarkt ist vor dem MondscheinMarkt - also bereiten sich die Organisatoren schon intensiv auf den nächsten vor: am Freitag, den 9. Juni geht es wieder los auf dem Plärrer.Das Thema sind die 30er-Jahre, die musikalisch unterstützt werden von Pavel Sandorf und seiner Combo, begleitet von Sebastian Köchig, seit 2013 im Opernchor des Staatstheaters Nürnberg, begeisterter Chanson-Sänger und seit einigen Monaten Schwarzenbrucker.